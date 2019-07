Henk Otten uit Forum voor Democratie gezet

Otten ontving een brief van partijleider Thierry Baudet en bestuurslid Rob Rooken met de mededeling. "Volgens de beproefde #methodebaudet wordt mij deze keer "fraude" in de schoenen geschoven om politiek af te rekenen", vertelt het voormalig FVD-lid op Twitter.De partij meldt zelf op hun website dat ze het ministerie van Binnenlandse zaken ook op de hoogte hebben gesteld van 'een vermoedelijke poging tot fraude met overheidssubsidie voor politieke partijen'.Het FVD heeft een externe accountant ingehuurd. "Die heeft geconstateerd dat er geen deugdelijke administratie is gevoerd in 2018 en dat er geen verantwoording is afgelegd over aanzienljike contante betalingen van leden en andere supporters van FVD die tijdens bijeenkomsten in het land boeken en FVD-promotieartikelen kochten."In april legde Otten zijn functie als penningmeester in het bestuur al neer, maar nam wel zitting in de Eerste Kamer namens het Forum. Hij raakte toen in opspraak omdat hij een greep in de kas zou hebben gedaan. Inmiddels spreekt de partij van 'vermoedelijke fraude'.Zijn plek als beoogd fractievoorzitter ging naar Paul Cliteur. Wel werd hij voorzitter van de senaatscommissie voor Financiën.