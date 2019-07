Grolloo wordt vriendelijker voor voetgangers

Het plan is samen met inwoners van Grolloo tot stand gekomen.De gemeente Aa en Hunze heeft het ontwerp inmiddels gepresenteerd aan aanwonenden van het centrum, de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken en andere belanghebbenden. Volgens de gemeente is er veel draagvlak voor het plan, dat als doel heeft de rust en het dorpse karakter van Grolloo bewaren.De huidige inrichting is vooral gericht op de toegankelijkheid voor het doorgaande verkeer en minder op parkeren en ruimte voor voetgangers. Dit is nu niet meer het geval. Zo is er gekozen voor een smallere rijbaan en worden de voetpaden verbeterd.Het gebied tussen café-restaurant Hofsteenge en de supermarkt wordt gezien als één groot plein. Hier worden duidelijke lijnen, beplantingsblokken en hagen geplaatst. Deze scheiden de rijbaan, parkeerplekken en voetpaden van elkaar. Het Oostereind wordt deels geasfalteerd, met een klinkerverharding aan beide zijden van de weg. Daardoor wordt de weg beter geschikt voor het aanwezige landbouwverkeer.De gemeente is blij met de inbreng van inwoners van Grolloo. Wethouder Henk Heijerman: "We hebben vanaf het begin de inwoners gevraagd om mee te denken, ideeën aan te dragen en mee te ontwerpen. Daar hebben ze volop gehoor aan gegeven. Veel van die suggesties en ideeën worden gerealiseerd. Er ligt nu een plan dat past bij Grolloo en daar mogen we samen trots op zijn."In 2018 bleek dat de riolering van het Oostereind en de Hoofdstraat aan vervanging toe was. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om het hele gebied opnieuw in te richten, omdat beide werkzaamheden goed gecombineerd kunnen worden. De wens om te herinrichten bestaat daarnaast al langer, ook omdat de voetpaden veel schade vertonen door boomwortels.De werkzaamheden gaan naar verwachting eind 2019 - begin 2020 van start.