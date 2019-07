Bootreizigers stranden in Emmer-Compascuum door tropenrooster brugwachters

De provincie Groningen heeft aangepaste tijden. "Dat komt omdat in Groningen de bruggen met de hand bediend worden", legt Luuk Pras van de gemeente Emmen uit. "En dat is met deze hitte te zwaar werk. In Duitsland weet ik de precieze reden niet helemaal."Vanaf vanmiddag één uur zijn de Groningse brugwachters gestopt. In het Oosterdiep in Emmer-Compascuum zijn zo'n zeven gestrande boten te zien. "We zijn via het Veenpark hier naartoe gevaren en hier gestrand", zegt Joop Evertse, die vanuit Gelderland naar onze provincie gevaren is."Het is te warm en het is heel fysiek werk", aldus Trudy van Doesburg uit Westervoort. De brugwachters kunnen rekenen op begrip. "We hebben er geen probleem mee. Dan blijven we hier een paar dagen of een klein stukje verder.""We houden er rekening mee, alle begrip ervoor", zegt Evertse, vanaf het dek. "We maken ons niet te druk en bedekken ons goed. Het is een leuke plek hier. We hebben al een Italiaan gezien aan de overkant, daar gaan we lekker een pizzaatje eten."Morgenochtend vanaf negen uur kan er weer gevaren worden tot een uur of één.