Uitslag stelling: driekwart stemmers heeft liever boodschappenpakket in plaats van kerstpakket

Het is nog vroeg, maar voordat je het weet is het december. Oftewel: bijna tijd voor het kerstpakket. Tegelijkertijd wordt alles duurder door de toenemende inflatie en dat terwijl december al bekend staat als de duurste maand van het jaar. Niet alleen voor de consument zijn het dure tijden, maar ook voor het bedrijf dat jouw kerstpakket verzorgt. De inhoud wordt duurder, maar ook de doos waarin het komt is duur.