Hoogeveen wil maatregelen treffen om energie- en inflatiearmoede aan te pakken

Hoogeveen wil inwoners gaan helpen die in de problemen komen door de stijgende energieprijzen en toenemende inflatie. De gemeenteraad roept het college op om dit jaar nog met lokale maatregelen te komen. Zo zijn er ideeën voor een noodfonds en moet de energietoeslag voor een bredere groep beschikbaar worden gesteld.

Dat verzoek werd gisteren gedaan tijdens de raadsvergadering door de fracties van de PvdA, ChristenUnie, SP, CDA en GroenLinks. Zij dienden een motie in, die uiteindelijk unaniem werd gesteund. De raad hoopt dat de energietoeslag verruimt kan worden voor inkomens tot 130 procent van het minimuminkomen.

Ook hopen ze dat er ondersteuning komt voor mensen met een middeninkomen die door alle prijsstijgingen in de problemen komen. Vaak is het zo dat deze groep niet in aanmerking komt voor regelingen.