'Als boer ben je een jaar voor niks aan het werk'

"Het is triest in het veld op dit moment. De temperaturen die we nu meemaken, zijn funest voor de planten", zegt de akkerbouwer uit Odoorn."De opbrengst wordt fors minder. Het gewas is dermate aangetast en verdord, dat ik bijna geen groei meer verwacht. Zelfs niet als het morgen zou gaan regenen."Zo af en toe is er wel regen gevallen op de akkers van De Jong. Maar het is lang niet genoeg om de droge akkers van voldoende water te voorzien."Regen is heel plaatselijk, hè. Een paar kilometer verderop viel er laatst nog tussen de 30 en 80 millimeter. Wij hadden toen 2 millimeter. Het is heel wisselend, zelfs in onze kleine provincie Drenthe."Vorig jaar was het ook al droog. Hoewel: toen hadden we volgens De Jong in mei nog grote hoeveelheden neerslag, waar de boeren in juli zelfs nog wat op konden teren. Dit jaar is het nog droger.Tijdens de droge perioden kun je er als boer natuurlijk voor kiezen om te beregenen. De Jong kent voorbeelden van collega's die zes weken lang, 24 uur per dag aan het beregenen zijn. "Dat is natuurlijk ook een slijtageslag."Door de droogte van afgelopen jaar en dit jaar is de 'lol er wel even vanaf', vindt De Jong. Maar hij vertrouwt op een goede afloop."Ik verwacht niet dat we morgen faillissement moeten aanvragen, maar je ziet wel dat er dit jaar amper inkomsten zijn. Dat je een jaar voor niks aan het werk bent. Maar we hebben natuurlijk ook goede jaren gehad. Dus ik verwacht dat de collega's wel wat spek op de ribben hebben", aldus De Jong.