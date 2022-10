Van asielboot, vakantiepark tot aan oud bankgebouw: zo richt Drenthe de noodopvang voor asielzoekers in

Het is niet alle Drentse gemeenten gelukt om locaties te regelen voor de noodopvang van asielzoekers. Maar toch is de gezamenlijke opdracht om huisvesting te bieden aan 450 vluchtelingen gelukt. Er zijn de afgelopen tijd in onze provincie 457 plekken gerealiseerd of worden op korte termijn ingericht, zo blijkt uit een inventarisatie van RTV Drenthe. Daarnaast telt de verlenging van de opvang in de Expo Hal in Assen ook mee. Dat brengt het totale getal op 957 opvangplekken.

De twaalf Drentse gemeenten kregen via de Veiligheidsregio Drenthe de opdracht om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers, om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Honderden mensen brachten daar tot september de nacht in de buitenlucht door.

De gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Midden-Drenthe en Noordenveld hebben nog geen opvangplekken kunnen regelen. Zo heeft Noordenveld eerst de wens om met inwoners daarover in gesprek te gaan en kampen Hoogeveen en De Wolden met gebrek aan goede opvangplekken. "Het was al moeilijk genoeg om huisvesting voor Oekraïners te vinden", aldus een woordvoerder. "Veel panden in de gemeente zijn niet beschikbaar voor huisvesting."

Tevreden

"Ik denk dat we oprecht heel tevreden kunnen zijn over de manier waarop de gemeenten met elkaar hun best doen, binnen de mogelijkheden die er zijn", zegt woordvoerder Bart Raaijmakers van de Veiligheidsregio Drenthe. "Het beeld dat wij hebben is dat het er naar uitziet dat elke gemeente uiteindelijk een bijdrage gaat leveren aan de crisis noodopvang."

Dat het niet elke gemeente gelukt is om voor 1 oktober ook daadwerkelijk opvangplekken te realiseren, heeft te maken met meerdere factoren. "Er moeten geschikte locaties zijn", vervolgt Raaijmakers. "Als je een sporthal hebt, zitten daar sportclubs in. Een bungalowpark heeft te maken met bijvoorbeeld vakanties. Een groepsaccommodatie moet er ook zijn en als het er is, dan moet het geschikt gemaakt worden. Dat lukt niet altijd in één of twee weken. Als we landelijk kijken, dan is het heel weinig gemeenten gelukt om voor 1 oktober aan de vraag te voldoen."

Twee boten in Meppel

De gemeente die er het meest uit springt is Meppel. Sinds vorig jaar verblijven er 98 mannen op een klein cruiseschip in de binnenstad. In november komt er een tweede asielboot, waar nog eens 110 vluchtelingen opgevangen gaan worden, om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Deze boot komt te liggen in het Meppeler Diep, in het midden van een industrieterrein. "Ideaal is dit niet", zei raadslid Egbert Knorren (CDA) eind september. "Als we heel veel ruimte hadden in woningen of gebouwen deden we dat."

In de gemeente Aa en Hunze en Assen worden asielzoekers opgevangen in een voormalige zorg- en woonboerderij. In de gemeente Tynaarlo verblijven sinds eind augustus asielzoekers in de Laarkerk in Zuidlaren. Sinds deze week is die locatie verplaatst naar het hotel Wapen van Vries in de gelijknamige plaats. In totaal verblijven daar 47 mannelijke asielzoekers tot sowieso eind van het jaar.

Units en oude Rabobank