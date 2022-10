Wat vind jij: Ruime meerderheid voor thuiswerken als norm nu corona opnieuw oprukt

Een ruime meerderheid van de in totaal 1717 stemmers is het eens met de stelling. Zo'n 63 procent van de deelnemers vindt dat thuiswerken weer de norm moet worden nu corona opnieuw oprukt.

Thuiswerken is onder Nederlanders populairder dan bij Duitsers (1,4 dag per week), maar gebeurt het nog niet zo vaak als in het Verenigd Koninkrijk en Australië (beide 2 dagen per week). Koplopers qua thuiswerken zijn India (2,6 dagen), Singapore (2,4 dagen) en Canada (2,1 dagen).