Wat vind jij: Thuiswerken moet weer de norm worden nu corona opnieuw oprukt

Het zorgt opnieuw voor lege bureaus in kantoren, extra personeelstekorten bij winkels en de mondkapjes zijn opnieuw verplicht in verpleeghuizen.

Het virus verspreidt zich makkelijk, mede doordat iedereen het normale leven weer heeft opgepakt. Moeten we dit jaar zorgen dat we het virus voor zijn, zodat we niet in lockdown hoeven? Met andere woorden: Moet thuiswerken weer de norm worden nu het coronavirus opnieuw oprukt?