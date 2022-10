Directeur Interstage dolblij met titel Drentse onderneming van het jaar: 'De jury was unaniem, hoe bijzonder'

Zijn zoontje vliegt hem tijdens de uitreiking twee keer om de hals op het podium. De eerste keer omdat directeur Gino Spijkerman iets te laat aanschuift bij de verkiezing, omdat hij net terug is van een bedrijfstrip naar Bonaire. De tweede keer omdat hij er met de felbegeerde titel vandoor gaat: Interstage is de Drentse onderneming van het jaar 2022.

Spijkerman vindt het 'helemaal top' dat zijn bedrijf er met de prijs vandoor is gegaan. "Als je eenmaal in dat traject zit wordt je steeds enthousiaster en wil je uiteindelijk ook wel heel graag winnen", reageert hij direct na de prijsuitreiking.

Insterstage bouwt constructies van podia op evenementen, zoals festivals en grote tv-shows. Van het Eurovisie Songfestival tot The Voice of Holland en Zwarte Cross. De twee andere genomineerde bedrijven waren Sportconfex en M&G Group uit Assen. De verkiezing vond plaats in het Atlas Theater in Emmen.