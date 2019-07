Stukje Ark van Noach komt naar Drents Museum

"Hoewel de Ararat niet in Armenië ligt, zijn deze beroemde heilige berg en de kleinste republiek van de Zuidelijke Kaukasus onlosmakelijk met elkaar verbonden", zo stelt de persverklaring van het museum. "Schitterende objecten uit het History Museum of Armenia in Yerevan én een uniek reliek van de Ark van Noach komen naar Assen."Na de grote internationale archeologietentoonstellingen over Iran en Nubië in 2018, komt volgend voorjaar dus het verhaal van de rijke cultuur van Armenië. Een verhaal waarin de ruim 5.000 meter hoge Ararat niet kan ontbreken. Volgens de traditie stammen de Armeniërs rechtstreeks af van Hayk, een achter-achterkleinzoon van Noach die met zijn beroemde ark vastliep op de flanken van de Ararat.In de tentoonstelling 'In de ban van de Ararat' maakt de bezoeker een reis door de rijke geschiedenis van Armenië. Van de steentijd waarin de mens vanuit Afrika naar Eurazië trok en neerstreek in het huidige Armenië, via de eerste belangrijke leiders die zich in monumentale grafheuvels lieten bijzetten, tot het grote rijk van koning Tiridates III.Gouden en zilveren sieraden, wapens, aardewerken potten en bronzen beeldjes van dieren en krijgers geven een beeld van de indrukwekkende archeologische rijkdom van Armenië, van de vroegste tijden tot de komst van het christendom. Een groot deel van deze kostbare voorwerpen is voor het eerst in Nederland te zien.Een van de topstukken in de tentoonstelling is een reliek van de Ark van Noach. Dit houtfragment van de ark zou de heilige Jacob van Nisibis in de 4de eeuw na Christus aan de voet van de Ararat hebben gevonden. Het reliek wordt bewaard in de oudste kathedraal ter wereld: de kathedraal van Etsjmiadzin in Armenië. Samen met ongeveer 170 kostbare archeologische voorwerpen is het reliek in Assen te bewonderen in de tentoonstelling 'In de ban van de Ararat' van 12 april tot en met 13 september 2020.