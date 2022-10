Historische route Bargerveen brengt oude bewoning in kaart: 'Mijn opa heeft hier gewoond'

Wellicht moeilijk voor te stellen, maar natuurgebied Bargerveen in Zuidoost-Drenthe was in vroegere tijden praktisch een dorp. Her en der verspreid in het hoogveengebied stonden huisjes.

Onder leiding van de Cultuur-Historisch Zwartemeer werd een historische route uitgezet, die langs 32 vlakbij de voormalige bewoning geplaatste bordjes leidt. Elk exemplaar vertelt in het kort iets over de geschiedenis van de families die er ooit een bestaan hebben opgebouwd. Vandaag vond de opening plaats.

"Kijk", wijst Jan Wanders. "Hier heeft nog familie van mij gewoond." Bij het bordje aan de Laardijk, stond tot 1950 een huisje waar opeenvolgend drie families hebben gewoond. Waaronder het gezin Dokter-Wanders. "De zus van mijn opa", verduidelijkt Wanders.

De Zwartemeerder is niet de enige in zijn dorp wiens familie ooit in het Bargerveen hebben gewoond. De informatiebordjes brengen die geschiedenis weer tot leven. Want in het natuurgebied is er werkelijk bijna niets meer van terug te zien. Rond het midden van de vorige eeuw waren alle onderkomens nagenoeg verdwenen. "De natuur heeft alles inmiddels weer overgenomen."

100 interviews

Wanders is lid van de Cultuur-Historisch Zwartemeer, die sinds 2018 de taak op zich nam om alle voormalige huisplaatsen in het hoogveenreservaat in kaart te brengen. Een klus die ontzettend veel tijd en moeite in beslag heeft genomen. Vandaag worden de vruchten van die arbeid geplukt. Een flink aandeel in het speurwerk naast Wanders heeft ook Jan Rocks, vrijwilliger bij Staatsbosbeheer. Hij bracht de bal aan het rollen.

"Voor Staatsbosbeheer maakte ik excursies met bezoekers in het gebied. Vaak werd mij gevraagd naar de bewoning in het gebied." Aangezien Rocks niet overal een antwoord op had, besloot hij zich te verdiepen in de historie naar de bewoners.

Via archieven en ruim honderd interviews met nabestaanden van de oorspronkelijke bewoners wist hij veel informatie boven water te krijgen. Het project kwam in een stroomversnelling toen de samenwerking met de cultuurhistorische vereniging werd gevonden. Vooral Wanders heeft mede een stevig steentje bijgedragen.

Rokende schoorsteen

Volgens Rocks hebben er voor zo ver wel duizend gezinnen gewoond in het gebied. "Maar geen duizend woningen hoor. Op dezelfde plekken werden er huizen afgebroken en weer herbouwd, waar de nieuwelingen in trokken. De huizenbouw ging in een moordend tempo. Dat moest ook wel. Het huisje mocht alleen blijven staan als het binnen een dag was gebouwd. Rookte de schoorsteen voor het ochtendgloren, dan mocht het blijven staan.

Veenarbeiders tot kanaalgravers

De meeste bouwsels werden dan vervaardigd met alles waar maar de handen opgelegd kon worden: plaggen, berkenstammen of stro. Degene met een bredere portemonnee had de luxe om een stenen gevel te plaatsen. Uiteenlopende mensen hebben het Bargerveen hun thuis genoemd.