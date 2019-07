Drukte bij ‘wasstraat' voor paarden bij CH De Wolden

Al om 7.00 ging vanmorgen de eerste deelnemer de baan in bij de start van de tweede week van CH De Wolden. “De parcoursbouwers moesten al vroeg aan de slag”, lacht vrijwilliger Reinier Ruiterkamp. In de schaduw kan hij het best uithouden. “Veel water drinken en je niet te druk maken.”Bij het evenement is continu een dierenarts aanwezig. Dat is een normale gang van zaken bij dit soort evenementen. “De mens heeft de neiging z’n eigen gevoel op het dier te projecteren”, zegt dierenarts Bert Wichers. Hij vindt het met de maatregelen die zijn genomen absoluut verantwoord om de wedstrijden in aangepaste vorm door te laten gaan. “Mensen hebben vaak meer last van de hitte dan de paarden.”Bij de stallen zijn vooral de grooms, dat zijn de paardenverzorgers, druk met het verzorgen van de edele viervoeters. Amazone Mareille van Geel uit Gees heeft het ook warm. “Maar het is nog wel te doen vind ik. Het is twee uur vroeger begonnen en vanmiddag ligt het stil, waarna we om zes uur weer verder gaan. Ja, misschien moet je hier wel een beetje gek voor zijn.”Normaal worden de prijsuitreikingen te paard gedaan, maar vanwege de hitte mogen de winnende ruiters hun envelopje met inhoud nu gewoon afhalen bij het secretariaat. Voor Samantha Bos uit Zuidwolde lag vanmorgen een derde prijs klaar. Anouk Vos uit Dalerveen pakte met haar paard Del la Viga een zevende plaats.