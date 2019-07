Natuurcamping steeds populairder: 'Hier kom je écht tot rust'

Drenthe telt veertien van deze natuurkampeerterreinen. Eén ervan ligt in Drouwen, op een terrein van Staatsbosbeheer. Middenin het bos dus. Boswachter Martijn Harms beheert de camping inmiddels alweer een jaar of vijftien. En ook hij ziet de populariteit toenemen."Er zit echt een stijgende lijn in. Ik zie het ook in de weekenden steeds drukker worden." Harms weet wel wat het geheim van het succes is. "Bij ons kom je gewoon écht tot rust. We hebben geen wifi en de telefoonverbinding is ook niet optimaal. Daardoor praat je meer met elkaar of je gaat spelletjes spelen. Tegenwoordig is iedereen 24 uur per dag online en bij ons kan dat niet."Van de gasten hoort hij eigenlijk alleen maar positieve geluiden. "Ik probeer elke dag een rondje te maken over de camping. Als er iets negatiefs is, kan ik er meteen iets aan doen. Iedereen geeft aan hier helemaal tot rust te komen."Harms regelt het hele reilen en zeilen op de camping in Drouwen. "Ik zorg ervoor dat het toiletgebouw schoon is, maar ik ben ook vooral gastheer. Ik probeer elke dag een rondje te maken en iedereen een handje te geven. Als mensen vragen hebben, kunnen ze bij me terecht. En ik wijs mensen ook graag de weg in het gebied."Dat kamperen in de natuur populairder wordt, zien ze ook bij de Groene Koepel. Dat is de overkoepelende organisatie van natuurkampeerterreinen. "Dit jaar lijkt een beetje gelijk te lopen met vorig jaar en zelfs nog iets beter. Vorig jaar hadden we al zeventien procent meer overnachtingen", vertelt Marieke Nieuwdorp van de Groene Koepel. Hoewel volgens haar veel reguliere campings het aantal gasten zien dalen, stijgt het aantal toeristen op de natuurcampings."We willen ons profileren op gebied van duurzaamheid, natuurbeleving en een stukje cultuurhistorie. We merken jaar in jaar uit dat we met deze kampeerterreinen gigantisch aan het groeien zijn. Het blijft maar doorgaan, de kampeerterreinen worden straks te vol."Dat laatste meent Nieuwdorp niet serieus, want 'te vol' zullen de campings niet worden. "Als iemand bijvoorbeeld dertig plaatsen heeft, verkoopt-ie echt 'nee'. We gaan de mensen echt niet dichter op elkaar zetten. De kwaliteit blijft heel erg van belang."Het één zijn met de natuur is de grote aantrekkingskracht van de natuurcamping. Maar verblijven op een natuurcamping, betekent niet dat je helemaal 'back to basic' gaat. "Natuurkampeerterreinen hebben het imago dat er alleen maar koud water is en misschien nog net een wc. Dat was vroeger ook zo", zegt boswachter Martijn Harms.Nu staat er een modern sanitairgebouw en zijn er kampeerplekken met elektriciteit. In de vijftien jaar die Harms nu beheerder is van de camping in Drouwen heeft hij dan ook veel zien veranderen. "We trekken steeds meer jonge gezinnen aan. En - als je het in een hokje wilt plaatsen - niet alleen maar geitenwollensokkenmensen."Volgens Harms kunnen bijvoorbeeld ook gezinnen met jonge kinderen zich prima vermaken op zijn camping in Drouwen. "Je hebt natuurlijk geen animatieteam bij ons. Maar kinderen vermaken zich uitermate goed met de simpele waterpomp die we hebben. Ze hebben de tijd van hun leven."Dat zien ze ook bij De Groene Koepel. Marieke Nieuwdorp: "De kinderen spelen heerlijk in de natuur. Wij merken ook dat er steeds meer jonge mensen komen, die bijvoorbeeld in de steden zitten. Iedereen is hartstikke druk en ze vinden het dan heerlijk om er in het weekend of de zomervakantie met de tent op uit te trekken. Dat kom je heel veel tegen op het moment."Mensen die op een erkend natuurkampeerterrein willen overnachten, hebben een Natuurkampeerkaart van de Groene Koepel nodig. "We hebben al een paar jaar achter elkaar kaarten moeten laten bijdrukken. Drie jaar geleden kocht ik er nog 50.000, nu zijn dat er 60.000", vertelt Nieuwdorp. De kaart is een jaar lang geldig op alle erkende terreinen en er kan een heel gezin op kamperen. Je betaalt er een kleine zestien euro voor.Daar bovenop komt natuurlijk ook de prijs van de overnachtingen. Kamperen op een natuurterrein betekent niet dat je automatisch goedkoper uit bent. "Een grote camping aan de kust is echt duurder. Het is ook niet ons doel om in te zetten op goedkoop kamperen. Als je met z'n tweeën op pad bent met een caravan, ben je ook gauw 25 euro kwijt voor een nachtje", vertelt Nieuwdorp van De Groene Koepel.In Drouwen zijn ze onlangs omhoog gegaan met de prijs. "Vaste gasten hebben er wel wat commentaar op. Maar eigenlijk zijn we marktconform met de prijzen. Ik denk trouwens niet dat de prijs de doorslag geeft voor mensen", zegt Martijn Harms. "Staatsbosbeheer moet zijn eigen broek ophouden. We moeten dus ook zorgen dat de terreinen goed draaien. Want draaien we verlies, dan moeten ze sluiten. Daarom moeten we alles nu ook iets commerciëler wegzetten."Boswachter Harms verwelkomt op zijn camping vooral veel gasten uit de buurt. "Ik denk dat zo'n zeventig procent uit een straal van zestig of zeventig kilometer komt. Dat is echt de grootste groep. Mensen willen er even tussenuit. Het is naast de deur, maar je bent in een totaal andere wereld. Je ziet deze periode trouwens ook veel mensen uit Limburg, Zeeland en de Randstad.""Op dit moment zit de camping vol. Je merkt wel dat veel mensen de weersvoorspelling echt afwachten en dan ineens op het laatste moment komen. Ik heb nu gasten die hier drie of vier weken staan. Maar er zijn ook mensen die voor twee of drie nachtjes komen. Dan gaan ze erna bijvoorbeeld door naar het Drents-Friese Wold. Die mensen trekken dan van natuurkampeerterrein naar natuurkampeerterrein. Er is best wel een grote wisseling van de wacht", merkt Harms.Je kunt je afvragen of de natuurgebieden van een organisatie als Staatsbosbeheer wel moeten worden belast met allemaal kampeerders. "De impact van kamperen is nihil", reageert Harms."De reeën lopen nog steeds achter de tenten langs en er kruipen ook nog altijd adders over het kampeerterrein. Dat maakt het een echte natuurbeleving. Ondanks dat het druk is op de camping, is het alsnog hartstikke rustig", aldus Harms.