Staatsbosbeheer kijkt met goed gevoel terug op zomer vol veranderingen in 't Gasselterveld

Recreatie versus natuur

Een mooi informatiebord waar mensen kunnen leren over de bijzondere natuur rondom 't Gasselterveld en 't Nije Hemelriek prijkt bovenaan het verlanglijstje van de boswachter. Want ondanks dat 't Gasselterveld inmiddels vooral een recreatiegebied is, bloeit en broedt er van alles in de buurt.

"Er leven dassen en boommarters in de bossen rondom het water en de wespendief heeft hier nesten. De winterperiode is voor deze dieren heel waardevol om tot rust te komen. Dat is met groepjes bezoekers die tot laat blijven hangen op zomeravonden wat lastiger", vertelt Veldhoen.