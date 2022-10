Ambulances rijden vanuit Annen rechtstreeks naar het front

René Pol uit Annen levert op zijn eigen wijze humanitaire hulp aan mensen in Oekraïne. De opgeknapte ziekenwagens van 'de ambulancedokter' rijden rechtstreeks naar het oorlogsgebied, om daar de zo broodnodige hulp te bieden. Vanmiddag schonk hij Stichting Zeilen van Vrijheid een gratis ambulance.

'Ontzettend dankbaar' is Veronika Mutsei van Stichting Zeilen van Vrijheid. De in Amsterdam woonachtige Oekraïense zette de stichting in maart van dit jaar op, toen de Russen haar moederland binnenvielen.

Die hulp is hard nodig, vertelt ze. "Ambulances worden kapotgeschoten en er is constant medische hulp nodig. Die hulp proberen wij vanuit Nederland te bieden."

Aangrijpend

Pol is al enige jaren bezig met het oplappen van oude ambulances, brandweerwagens en ook watertankauto's. Sinds de oorlog in Oekraïne is vooral de vraag naar ambulances explosief gegroeid.

De Drent verkocht al tientallen auto's aan de stichting van Mutsei. "Dan krijg je even later nog wel foto's van een kapotgeschoten wagen of een ambulance onder het bloed. Dat grijpt je echt aan. En het laat zien wat voor een verschrikkelijke situatie het daar nog steeds is."

Via Duitsland naar Katowice

De drie ambulances die Pol vandaag aan de stichting meegeeft, gaan morgen al naar Oekraïne. De nood is hoog. Twee leden van Zeilen van Vrijheid rijden er vandaag mee naar hun woonplaats Dortmund. "Daarna rijden we in anderhalve dag richting Katowice (Polen, red.)."

Eén chauffeur komt van origine uit de Krim en weet als geen ander waar Rusland toe in staat is. De ander woonde onlangs nog in Canada en verscheepte vanaf daar al pick-up trucks naar Oekraïne. Hij is in Duitsland gaan wonen om makkelijker hulp te kunnen bieden."

Voelt goed