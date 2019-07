Zo beleef je een weekendje op de natuurcamping

Het is vrijdagavond een uur of zeven als mijn vriend en ik aankomen, samen met een collega die helpt de tent opzetten. Een lang, onverhard zandpad leidt ons naar de camping. Net als je denkt dat je helemaal midden in het bos bent, zonder enige beschaving, komen we aan op een parkeerplaats. Met veel auto's. Hier moet het zijn. Meteen erachter is het campingterrein, met een dikke vijftig plekken, die overigens lang niet allemaal bezet zijn.Bij een 'normale' camping meld je je natuurlijk direct bij de receptie. Maar die hebben ze hier niet. Aanmelden doe je bij een touchscreen. Je krijgt een plek toegewezen en print er een sticker uit, die je vervolgens op je tent, caravan of camper plakt. Wij hebben gereserveerd, maar je kunt ook op de bonnefooi gaan. Met je pinpas kun je je verblijf betalen. Het gaat af en toe een beetje moeizaam, omdat het touchscreen niet helemaal meewerkt. Maar het lukt.Tijd om de plek op te zoeken en de tent op te zetten. Wij staan op nummer 13, tussen twee wat oudere stellen in. Links mensen die er al wat langer lijken te staan, samen met hun herdershond. Rechts ook een wat ouder stel, dat met de tent op vakantie is. In een dik uurtje staat onze tent ertussenin. En ook op de natuurcamping heb je gewoon elektriciteit. Enige nadeel: ons paaltje staat nogal ver weg en ons snoer is niet lang genoeg. Dan maar even zonder, ook geen probleem. Het levert ons een dag later wel bedorven salami op.Van een tent opzetten krijg je dorst en als je genoeg drinkt, moet je natuurlijk naar de wc. Tijd om het toiletgebouw eens te inspecteren. Het is een modern gebouw, met prima voorzieningen. Je vindt er toiletten, douches, plekken om af te wassen. Je kunt er je chemisch toilet legen. Ook mooi: er zijn kluisjes met stopcontacten, waar je je mobieltje kunt opladen. En er is een diepvries, voor koelelementen.Elke dag wordt er schoongemaakt en wees gerust: je hoeft niet met je wc-rol over de camping. Papier hangt er gewoon. Het zijn alleen wel van die open deuren waar je onder door kunt kijken.De eerst indrukken zijn goed. Eerlijk gezegd verwachtte ik er van tevoren niet al te veel van. Een natuurcamping, het klinkt haast wat suf. Maar de camping is veel minder basic dan verwacht. Ik ben al voorzichtig fan. En er mag dan misschien geen supermarktje zijn, zoals op grotere campings, wel komt elke morgen de plaatselijke bakker langs met een auto vol verse broodjes.Dat er geen campingmedewerkers zijn, maakt eigenlijk ook niets uit. Er zijn telefoonnummers die je kunt bellen als er iets is en de boswachter probeert iedere dag langs te komen. Doordat er genoeg mensen op de camping staan, voelt het ook niet eenzaam of onveilig.Tijdens de eerste nacht op de camping valt op hoe écht donker het er is. Er is helemaal geen verlichting op de camping. En dat is mooi. Behalve als je om drie uur 's nachts wakker wordt en moet plassen. In de bosjes is ook zo wat en dus loop ik naar het toiletgebouw. Dat is toch nog een stukje lopen in het pikkedonker.Maar dat er weinig licht is biedt natuurlijk ook voordelen. Sterren kijken bijvoorbeeld, vanaf je stoeltje voor de tent. Ook is het stil op de camping. Het enige dat je 's nachts hoort, zijn wat dieren. En de buurman, want die snurkt nogal.Over die buurman gesproken: hij staat hier samen met zijn vrouw. Ze komen uit Flevoland. De kinderen zijn groot en zij trekken er samen nog op uit in de tent. Het is hun eerste keer hier, maar ze vinden het heerlijk. De camping bevalt ze goed. Ze houden van de Drentse natuur en van de mensen.Er komt een gevarieerd publiek naar de camping. Ongetwijfeld veel natuurliefhebbers, maar niet alleen maar het 'geitenwollensokkentype'. Je ziet oudere stellen, maar ook jonge stellen. Een paar plekken verderop staat een groep vriendinnen van in de vijftig. Met een oldtimer-caravannetje en een paar tentjes erbij. Elke ochtend ontbijten ze samen aan een picknicktafel. Ook leuk: er zijn mensen met zo'n retro Volkswagen Transporter-busje. Een prachtig geel exemplaar.Daarnaast zijn er ook gezinnen op de camping. Kleine kinderen kunnen zich prima uitleven bij de speelplek op de camping. En 's avonds kun je een vuurtje stoken in een speciaal daarvoor gebouwde vuurhut.Overdag is het rustig op de camping. We spelen spelletjes:en. En als we onze energie kwijt willen, pakken we de badmintonrackets erbij. Wil je erop uit? Dan zoek je een van de omliggende Drentse dorpen op. We hebben geen fietsen bij ons en zijn aangewezen op de auto. Op redelijke loopafstand zijn er nauwelijks voorzieningen. Wij rijden een aantal keren naar Borger, voor de boodschappen en om een hapje te eten.Natuurlijk genieten we ook van de omliggende natuur. We bezoeken het Boomkroonpad, op een paar minuten lopen van de camping. En we volgen een Erfgoed-route door het bos. In een gebouwtje van Staatsbosbeheer drinken we daarna nog even iets.De nachten vliegen voorbij. En op maandagmorgen moeten we voor twaalf uur de boel weer hebben afgebouwd. De tent en spullen zitten binnen drie kwartier weer in de auto. Die auto mogen we trouwens gewoon het terrein op rijden. Handig.Een weekendje op deze camping is zeker voor herhaling vatbaar. Alleen mijn vriend houdt nog een onverwachte souvenir over aan dit tripje, blijkt een paar dagen later. Een teek. Maar dat kun je natuurlijk verwachten op deze camping midden in het bos.