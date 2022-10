Emmen wil eigen bevrijdingsfestival organiseren: 'Past bij ons'

De gemeente Emmen wil een eigen bevrijdingsfestival. In welke vorm is nog niet bekend, maar de ambitie om een dergelijk festival van de grond te krijgen is er. Volgend jaar moet de eerste editie plaatsvinden.

De gemeente heeft het festival al opgenomen in de begroting voor 2023. "Emmen is de grootste gemeente van Drenthe. Een vrij, toegankelijk bevrijdingsfestival past bij onze multiculturele gemeente met meer dan 100.000 inwoners", laat de gemeente weten.

Het festival zou bijdragen aan de sfeer, beleving, verbinding en saamhorigheid binnen de gemeente, maar er is één kanttekening: "De bestaande middelen in het evenementenfonds bepalen of de vorm en financiering haalbaar en toereikend is." En dus gaat de gemeente nog onderzoeken in welke vorm het nieuwe festival gegoten moet worden. Op basis van de evaluatie wordt besloten of het festival een jaarlijks terugkerend evenement wordt.