Afvalondernemer Talen eist vergunning terug in Meppel

De omstreden afvalondernemer Albert Talen wil zijn vergunning terug voor het opslaan van afval op het terrein Milieustraat Meppel aan de Hesselterweg. Vandaag sleepte hij daarom de gemeente Meppel voor de Raad van State. ''Mijn kop moest eraf'', aldus Talen.

Milieustraat Meppel B.V., een van de vennootschappen van Talen, kreeg in 2016 een vergunning van de gemeente Meppel om afval op te slaan op een terrein aan de Hesselterlandweg in Meppel. Dit terrein was destijds eigendom van Lagros B.V., die het verhuurde aan Milieustraat Meppel. In 2019 zette Meppel de vergunning op naam van Van Dijk Containers uit Genemuiden. "Dat had de gemeente nooit mogen doen", zei Talen.

Talen wil vergunning terug

Lagros had intussen het terrein verkocht aan Van Dijk Containers uit Genemuiden. Maar Talen wist daar naar eigen zeggen niets van. "Ik had een huurovereenkomst met Lagros en niet met Van Dijk. Hij zegt dat hij pas in 2020 te horen kreeg dat de vergunning was overgeschreven.

Volgens de afvalondernemer is ernaar toe gewerkt om hem van het terrein af te krijgen, waar in januari 2018 een grote brand woedde. Talen vermoedt brandstichting. In die tijd lag de afvalondernemer ook overhoop met de gemeente Staphorst. Met zijn rechtszaak tegen de gemeente Meppel bij de Raad van State wil de ondernemer de vergunning terug op zijn naam. "Daarna zien we wel''.

'Huurovereenkomst beëindigd'

De rechtbank Noord-Nederland, waar de zaak eerder heeft gediend, stelde in januari dit jaar vast dat de huurovereenkomst op 1 november 2018 was geëindigd. Talen had dus niets meer aan het terrein of aan de vergunning. Zijn beroep tegen de overschrijving van de vergunning op naam van Van Dijk werd ongegrond verklaard.