Drenthe College en Alfa College bundelen krachten in Assen

De ondertekening van de overeenkomst vond plaats in de Stadsbroekhal in Assen. Dit was met een achterliggende gedachte, want er wordt nog gezocht naar een plek om de campus te huisvesten. "De opleiding heeft geen vaste locatie. We proberen onze studenten zo veel mogelijk in de praktijk op te leiden. Niet in één gebouw, maar op de plek die zich het best leent voor de sport. Wel zou het fijn zijn om een centrale plek te hebben voor de campus, waarvandaan er wordt bewogen", vertelt John van Apeldoorn. Hij is opleidingsmanager van de nieuwe Sport- en Beweegcampus in Assen.