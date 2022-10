Asielzoekerscentrum Hoogeveen blijft komende vijf jaar mensen opvangen

"We voelen ons medeverantwoordelijk voor het opvangen van mensen die moeten vluchten uit eigen land", zegt burgemeester Karel Loohuis. "Het is wel zo dat we strenge afspraken met elkaar hebben kunnen maken." Het maximum aantal mensen dat opgevangen kan worden in de voormalige gevangenis blijft 1000. Veiligelanders en minderjarige asielzoekers worden ook niet meer opgevangen op de locatie.

In het verleden kampte Hoogeveen met overlast bij het azc. "De eerder genoemde groepen zorgen daar het meeste voor", vervolgt Loohuis. "Inmiddels is het zo dat we maar een paar klachten hebben gehad de afgelopen periode. Het gaat dus eigenlijk best wel goed. Ook is het zo dat we hiermee werkgelegenheid in de omgeving kunnen houden."