Internationale dag van de palliatieve zorg: 'Ik probeer er te zijn met alle liefde en aandacht'

Het is de internationale dag van de palliatieve zorg. Vandaag staat in het teken van zorg voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn. Het is belangrijk om hier aandacht aan te schenken, zegt Corine Vogelaar. Ze is verbonden aan Acanthis, een Drentse stichting die vrijwillige zorgondersteuning bij sterven aanbiedt.

Vogelaar heeft al zo'n tien families als vrijwilliger bijgestaan. "Sterven is toch een lastig onderwerp. Op een verjaardag denk je nou niet: goh, daar ga ik iets over zeggen. Toch denk ik dat het goed is dat we daar veel meer bij stil staan, juist om eenzaam sterven te voorkomen. Dat lijkt me zo treurig."

Vogelaar vertelt hoe ze ooit bij een vrouw langskwam die op sterven lag. De vrouw lag de hele dag in haar stoel. 's Avonds werd ze door de thuiszorg naar bed gebracht. "Maar ze was 90 procent van de tijd alleen. We vinden het spannend om het over sterven te hebben, maar dat zouden we meer moeten doen zodat mensen niet meer alleen hoeven te sterven."

Sprankelende ogen

Vogelaar gaat langs bij mensen die contact hebben gezocht met Acanthis voor hulp. Naar eigen zeggen komt ze meestal om de mantelzorger 'wat meer lucht te geven'. Die kan dan even de deur uit, om een boodschap te doen of bij vrienden of familie langsgaan.

"Dan strijk ik gewoon neer. Mensen zeggen meestal: doe of je thuis bent, we vinden het zo fijn dat je komt. Dan pak ik een boekje en wacht ik tot ze terug zijn, soms maak ik even een praatje met de cliënt", zegt Vogelaar. Zo verloopt het eerste contact met een familie vaak. "Als de mantelzorger terugkomt, zie ik ze met een sprankel in hun oog binnenkomen. Dan denk ik, oh, dit is goed geweest."

Het masker is af

Mensen kunnen het als een hoge drempel ervaren om de hulp van Acanthis in te schakelen, vertelt Vogelaar. "Vaak hebben ze ook beloofd aan hun vader of moeder: wij gaan voor jou zorgen. En dan lijkt het of ze tekort schieten." Maar als de stap eenmaal is gezet, blijkt uit de praktijk dat mensen vooral heel blij zijn met de komst van de vrijwilligers. "Dan word je eigenlijk altijd heel warm ontvangen, en ze laten je onmiddellijk toe in al het verdriet. Dat vind ik erg mooi."

"Wat mij is opgevallen, is dat mensen eigenlijk altijd heel erg open en eerlijk zijn. Je zit in een situatie die best heel verdrietig en pijnlijk kan zijn omdat iemand die jou heel lief is, komt te overlijden. Je komt daar als wildvreemde binnen en je wordt op een heel zuivere manier warm welkom geheten. Er is geen masker meer, want mensen zitten in hun verdriet. Als ik daar een rol in mag spelen, hoe bescheiden ook, dan vind ik dat ontzettend waardevol."

Ook met regelmaat lachen

Als ze spreekt met de mensen die op sterven liggen, is er niet 'alleen maar treurnis'. "Er wordt ook met regelmaat gelachen", benadrukt Vogelaar. Vaak wordt er ook over dagelijkse dingen gesproken of kijken ze samen tv. "Daar kunnen we dan ook om lachen, alsof je op een terrasje zit. Dus het is helemaal niet per definitie zwaar."

Veel cliënten zitten wel met dezelfde soort zorgen, zegt de vrijwilliger. "Als ik ergens wat langer over de vloer kom, vertellen mensen vaak dat ze het spannend vinden hoe het overlijden zal gaan. Dat weet natuurlijk niemand." Ook worden er vaak zorgen geuit over hoe het verder zal gaan met de partner of kinderen van de cliënt. Hoe pakt Vogelaar dat soort complexe smarten aan? "Dan bied ik een luisterend oor", zegt ze simpelweg.

Alle liefde en aandacht

Ze vindt het vooral mooi om op 'zo'n bijzonder moment voor de familie' van betekenis te kunnen zijn. "Gewoon door er te zijn. Ik merk dat mensen vaak heel dankbaar zijn, dat die extra ondersteuning er op dat moment even is. Dat is voor mij dan een kleine moeite en ik krijg er ook veel voor terug."

Soms kan het ook wel lastig zijn, zegt Vogelaar, doordat ze iemand gaat missen waar ze lange tijd mee in contact is geweest. "Natuurlijk moet ik dan ook wel even slikken." Toch probeert ze het van zich af te laten glijden als ze weer naar huis gaat. Anders is het misschien wel moeilijker vol te houden, vreest ze. "Ik probeer er te zijn met alle liefde en aandacht, en het daarna weer los te laten."

Tijd aan een ander besteden

Het is belangrijk dat we er vaker voor elkaar zijn, vindt Vogelaar. "Ik denk dat daar een groot tekort aan is, dat we zo bezig zijn met ons eigen leventje dat we daar niet altijd genoeg tijd voor maken." Ze benadrukt dat dat geen verwijt is. Ze is zelf met pensioen en heeft naar eigen zeggen dus ook tijd om dit werk te doen. "Het is ook mooi om eventjes tijd aan een ander te besteden."