Minister ziet geen rol voor Eelde als overloopluchthaven voor Schiphol

Toch blijft GAE zoeken naar manieren om extra vluchten mogelijk te maken. VVD'er Daniel Koerhuis wil dat Eelde, evenals Maastricht Aachen Airport, de helpende hand krijgt toegestoken. Dat moet volgens het Tweede Kamerlid gebeuren door naar één Nederlands luchthavensysteem over te gaan. "Dat houdt voor mij in dat Schiphol een groot belang neemt in Maastricht en Eelde en ook gaat investeren in de regionale luchthavens", aldus Koerhuis gisteravond tijdens een kamercommissie.