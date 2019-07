Rechter: Dood na overdosis GHB niet verwijtbaar

De vriend bleef op 3 april 2016 na een avond drank en drugs achter in de auto die door B. in Nieuw-Dordrecht werd geparkeerd. B. dacht dat zijn vriend achterin de auto lag te slapen. Hij kreeg hem niet wakker en hij liet de deuren van de auto open. Zelf ging B. de woning in en ging slapen. Hij kon volgens de rechter niet weten dat zijn vriend in coma was geraakt.Het buiten bewustzijn raken na GHB-inname is niet afwijkend, zei de rechter. De man zou bovendien in de auto hebben liggen snurken. Volgens de rechter kan B. niet worden verweten dat hij moest weten dat zijn vriend in levensgevaar verkeerde. De volgende ochtend zag B. zijn inmiddels dode vriend in de auto liggen en belde hij het alarmnummer.Het Openbaar Ministerie concludeerde in 2016 dat er geen strafbaar feit was gepleegd en seponeerde de zaak. De moeder en de broer van het slachtoffer waren het hier niet mee eens en dwongen bij het gerechtshof met succes vervolging af.