Mogelijk meer explosieven in vijver Zuidlaren

Magneetvisser Jan Duurt Dijkman woont in het Noorder Sanatorium, dat tegenwoordig een antikraakpand is. Dinsdag wierp hij zijn magneet in de vijver en haalde een explosief uit het water . "Er wonen ook twaalf kinderen in het pand. Daarom leek het mij veiliger om het explosief weer voorzichtig in het water te gooien", vertelt Dijkman."Ik heb daarna op internet opgezocht wat voor explosief het kon zijn en heb een melding gemaakt bij de politie". Gisteren besloot locoburgemeester René Kraaijenbrink daarom een noodverordening in het gebied rond de vijver in te stellen. Met linten is de omgeving afgezet en er zijn waarschuwingsborden geplaatst.Vandaag kwam de EOD om het explosief te zoeken. Omdat Dijkman de precieze plek niet meer wist, werd een metaaldetector ingezet. Na een kwartier zoeken werd het explosief uit de vijver gehaald. Het blijkt te gaan om een Franse mortiergranaat van 60 millimeter. De granaat zat nog vol explosieve lading. Alleen de ontsteking ontbrak.Toen een andere bewoner van het Noorder Sanatorium over de vondst hoorde, liet hij Dijkman een oude kaart zien. Het bleek een plattegrond van het gebouw en het park tijdens de Tweede Wereldoorlog te zijn.Deze kaart werd op 17 maart 1944 getekend door de verzetsgroep 'Albrecht'. Deze groep hield zich hoofdzakelijk bezig met het verzamelen van militaire inlichtingen. Dankzij deze plattegrond werd duidelijk dat het terrein rondom de zorginstelling destijds werd gebruikt voor munitieoefeningen.Hans Fidder van de Historische Vereniging Zuidlaren bevestigt dit verhaal. "Op 2 oktober 1941 werd het Noorder Sanatorium overgenomen door de Duitsers die het oord gebruikten voor de Luftnachrichten. In 1943 vestigde ook de Ordnungspolizei zich in het pand. In februari 1945 was er voor een korte periode een opleidingsinstituut van de Kriegsmarine."De gemeente Tynaarlo heeft daarom besloten om de noodverordening nog niet in te trekken, maar eerst te onderzoeken of er nog meer explosieven in en rondom de vijver liggen. De gemeente gaat in gesprek hierover met de huidige eigenaar van het terrein, een vastgoedondernemer.