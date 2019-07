Straffen tot dertien jaar cel voor dodelijke overval in Gees

De twee Belgische mannen die hebben bekend dat ze op 30 juni 2016 de woningoverval in Gees pleegden, waarbij Koert Elders omkwam, moeten dertien jaar de cel in. Dat bepaalde het gerechtshof in Leeuwarden. De Amsterdamse Abdelhak B. is in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Dat laatste is een grote verrassing, want er lag geen tbs-advies. Maar het hof vindt het onverantwoord dat de 30-jarige man, die al talloze keren is veroordeeld, na zijn celstraf onbehandeld op straat komt, omdat hij psychiatrische problemen heeft. Om die reden is hij ook verminderd toerekeningsvatbaar verklaard, waardoor zijn celstraf lager uitvalt. Tegen hem was zestien jaar cel geëist.De zaak tegen de derde Belg, Fidan J., moet van het hof opnieuw worden gedaan bij de rechtbank. De rechtbank verklaarde het Openbaar Ministerie vorig jaar in zijn zaak niet ontvankelijk door fouten die een voormalige officier van justitie en de politie hebben gemaakt rondom een getuigenverhoor. De rechtbank voelde zich misleid door het OM en de 26-jarige J. zou daardoor geen eerlijk proces hebben gehad.Het hof erkent wel dat er fouten zijn gemaakt, maar vindt niet dat de rechter is misleid. De fouten zijn volgens het hof niet zo ernstig dat de man vrijuit moet gaan. Het hof vindt dat de rechtbank alsnog een oordeel moet vellen over J.’s betrokkenheid bij de dodelijke overval.