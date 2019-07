Straffen tot dertien jaar cel voor dodelijke overval in Gees [update]

Dat laatste is een grote verrassing, want er lag geen tbs-advies. Maar het hof vindt het onverantwoord dat de 30-jarige man, die al talloze keren is veroordeeld, na zijn celstraf onbehandeld op straat komt, omdat hij psychiatrische problemen heeft. Om die reden is hij ook verminderd toerekeningsvatbaar verklaard, waardoor zijn celstraf lager uitvalt. Tegen hem was zestien jaar cel geëist.B. heeft altijd ontkend dat hij in Gees geweest is in de nacht van 30 juni 2016. Hij heeft bij de rechtbank en ook tijdens het hoger beroep verklaard dat hij wel de tape geleverd heeft, waarmee de 69-jarige Elders tijdens de gewelddadige overval is vastgebonden. Op die manier is zijn DNA in Gees beland, stelt hij. Het hof gelooft dit niet.De zaak tegen de derde Belg, Fidan J., moet van het hof opnieuw worden gedaan bij de rechtbank. De rechtbank verklaarde het Openbaar Ministerie vorig jaar in zijn zaak niet ontvankelijk door fouten die een voormalige officier van justitie en de politie hebben gemaakt rondom een getuigenverhoor. De rechtbank voelde zich misleid door het OM en de 26-jarige J. zou daardoor geen eerlijk proces hebben gehad.Het hof erkent wel dat er fouten zijn gemaakt, maar vindt niet dat de rechter is misleid. De fouten zijn niet zo ernstig dat de man vrijuit moet gaan. Het hof vindt dat de rechtbank alsnog een oordeel moet vellen over J.’s betrokkenheid bij de dodelijke overval.De man heeft ontkend dat hij betrokken is. Maar uit zijn telefoongegevens blijkt dat hij in de nacht van 30 juni wel in de buurt is geweest. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij de te maken heeft met de organisatie van de overval, waarbij ongeveer 5.000 euro en sieraden zijn buitgemaakt.Het hof gaat er vanuit dat de verklaring van de Belg Anouar K. (28), die tijdens het hoger beroep opeens bekende , grotendeels klopt. Ook omdat zijn verhaal sterk lijkt op wat de vriendin van Elders aan de politie en ook als getuige aan het hof heeft verteld.K. verklaarde dat de drie overvallers eerst met de huissleutels, die in januari vorig jaar uit de woning waren gestolen, probeerden binnen te komen. Ze kwamen alleen niet verder dan de garage, omdat de andere sloten na de inbraak waren vervangen. Daarom klommen de mannen het balkon op, waar de deur naar Elders slaapkamer openstond.Ze maakten Elders wakker en het hof gaat er vanuit dat ze daarna alle drie fors geweld hebben gebruikt. Zijn partner sliep op een andere kamer en kwam op het lawaai af. Op het moment dat zij binnenkwam, was haar vriend al ernstig gewond en werd hij onder schot gehouden door K.De 24-jarige Belfg Yero V. vroeg haar naar de kluizen en ging er met haar naartoe. Hij haalde het geld eruit. De mannen pakten ook sieraden van haar af en lieten haar en Elders vastgebonden achter.De mannen zijn volgens het hof alle drie even schuldig. Ze werkten nauw samen. Het hof spreekt van 'een zeer ernstig strafbaar feit', waarbij Elders en zijn vriendin totaal werden overrompeld in hun slaap. "Nadat de buit verzameld was, hebben de overvallers hen in een machteloze en erg angstige situatie achtergelaten." Elders overleed vlak erna.De verdachten, die hadden aangekondigd dat ze bij de uitspraak in Leeuwarden wilden zijn, waren er toch niet. De 'boevenbusjes' waarmee Justitie ze vanuit de gevangenissen naar het hof brengt, hebben geen airco, waardoor het binnen veel te warm werd. Ze zijn onderweg naar het hof omgekeerd, liet een medewerker weten. De zaal zat tijdens de uitspraak wel vol met nabestaanden van Elders en rechercheurs, die de zaak hebben onderzocht.De overvallers moeten de drie kinderen van Elders ruim 13.000 euro schadevergoeding betalen. Zijn vriendin heeft recht op 25.000 euro, vindt het hof. De vrouw, die een trauma heeft overgehouden aan de overval, eiste ruim één miljoen euro. Voor de rest van het bedrag moet ze naar de burgerlijke rechter. Het hof vindt die schadeclaim te ingewikkeld voor het strafproces.