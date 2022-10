Weer vogelgriep in Wildervank, 27.000 leghennen geruimd

In Wildervank, net over de provinciegrens met Drenthe, is op een leghennenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 27.000 leghennen geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf liggen 27 andere pluimveebedrijven. In verband met eerdere besmettingen in deze regio geldt in dit gebied al een vervoersverbod.