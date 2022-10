Stroppenpot pluimveesector voor bestrijding vogelgriep is leeg

De huidige uitbraak van de vogelgriep is zo groot, dat de voor vijf jaar bedoelde stroppenpot van de sector al na tweeënhalf jaar is uitgeput, schrijft de Volkskrant. Dat terwijl er nog twee jaar had moeten worden geput uit de pot voor de bestrijding van het virus.

Tot dusver zijn het afgelopen jaar 4,9 miljoen kippen, eenden en kalkoenen gedood. Eind september werden er 200.000 vleeskuikens afgemaakt in Nieuw-Weerdinge na een uitbraak. Ook net over de provinciegrens met Groningen zijn meerdere besmettingen vastgesteld de laatste weken, waarna geruimd moest worden.

Voor de bestrijding van vogelgriepuitbraken is drie jaar geleden voor de pluimveesector een maximale kostenpost vastgesteld van 30 miljoen euro, voor de periode 2020-2024. Dat geld wordt opgehoest door alle pluimveebedrijven samen; de precieze bijdrage hangt af van het aantal kippen of eieren van een bedrijf.

Het plafond is inmiddels ruimschoots overschreden, zegt Erik de Jonge van branchevereniging Avined in de krant. Sommige betrokkenen schatten dat reeds 60 miljoen euro aan bestrijding is uitgegeven (2,8 miljoen in 2020, 5,7 miljoen in 2021, en een nog onbekend, maar extreem hoger bedrag dit jaar). En er is nog ruim twee jaar te gaan.