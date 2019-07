WMD roept op om minder water te gebruiken, drinkwatertekort dreigt

Het waterverbruik in Drenthe stevent vandaag af op een record. "Als het verbruik zo doorgaat is het water straks echt op", zegt Annemoreen Ooms van de WMD. "De waterdruk valt dan weg, wij krijgen nu al veel klachten binnen van een lage waterdruk." Als het waterverbruik zo doorgaat, komt er straks geen water meer uit de kraan.De WMD roept dan ook op om zuinig aan te doen met water. "Het waterspitsuur moet vandaag nog beginnen. Dat ligt altijd tussen 18.00 en 22.00 uur. Ga niet op dat moment douchen als je net uit werk komt, stel het uit. Zet op dat moment bijvoorbeeld ook niet de vaatwasmachine aan", zegt Ooms.Op een normale dag wordt er zo'n 80.000 kuub water gebruikt in Drenthe, gister steeg het gebruik naar 128.000 kuub. "Er wordt extreem veel water gebruikt met deze tropische temperaturen", zegt Ooms van de WMD. "Mensen vullen badjes, sproeien tuinen en douchen meer en vaker".Vandaag is er al meer water gebruikt dan gisteren en het waterverbruik gaat het record uit 2010 verbreken (134.000 kuub per dag). En dat kan dus leiden tot een watertekort.De Waterleidingmaatschappij Drenthe geeft een aantal tips om water te besparen:· Douche een minuutje korter.· Gebruik de bespaarknop van uw toilet.· Was alleen met een volle (vaat)wasmachine en bij voorkeur niet tijdens de spitsuren.· Geef in de tuin alleen de planten water die het nodig hebben en gebruik hiervoor liefst een gieter.· Sla de wasbeurt van de auto een keertje over.