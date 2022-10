De week van Drenthe: Angst voor de wolf en alle ogen gericht op Remkes

Wolven, stikstof en inflatie, afgelopen week was er veel te doen rondom thema's die het Drentse nieuws al maanden beheersen. Dat en meer in De Week van Drenthe.

Op maandag is er in het gemeentehuis in Diever een bijeenkomst over de wolf. De gemeente Westerveld en provincie Drenthe hebben de avond belegd om te praten met inwoners in Zuidwest-Drenthe over de wolven, die steeds vaker vee aanvallen. Veel konden burgemeester Rikus Jager en gedeputeerde Henk Jumelet niet toezeggen, maar veel zorgen werden gedeeld en bezoekers voelden zich gehoord en serieus genomen.

Koude douche

De hoge energieprijzen veroorzaken overal in de samenleving problemen. Voetbalclubs in Assen hebben moeite het hoofd boven water te houden, blijkt dinsdag. Ze vragen de gemeente om financiële steun. Zelf overwegen ze maatregelen als sporters koud laten douchen en geen avondtrainingen meer waardoor het licht niet aan hoeft.

Ook een koude douche voor een deel van de landbouwsector, want Johan Remkes adviseert het kabinet op woensdag vaart te maken met het beëindigen van de bedrijven die veel stikstof uitstoten rond Natura2000-gebieden. Dat zou wel betekenen dat de zogenaamde PAS-melders alsnog snel een vergunning kunnen krijgen. Remkes was door het kabinet ingevlogen een brug te slaan tussen de landbouwsector en beleidsmakers. De stikstofdoelen blijven wat Remkes betreft gewoon overeind.

Hoogeveen

Op donderdag verricht de politie een onderzoek in een supermarkt in winkelcentrum De Weide in Hoogeveen. De zaak sluit enkele dagen, het onderzoek houdt verband met de gewelddadige dood van Jihad Jafo uit Enschede, zijn lichaam werd in mei in plastic gewikkeld teruggevonden in het kanaal Almelo-De Haandrik in Overijssel.