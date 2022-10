Finale van jeugdbrandweerwedstrijden in Hoogeveen: 'Als je goed bent, ben je een topper'

Kweekvijver

De toekomst, dat is precies waar de jeugdbrandweer voor bedoeld is. Het is een kweekvijver voor de echte brandweer. "Kinderen leren wat we bij de brandweer aan het doen zijn", legt Marcel Jonkman, voorzitter van Stichting Jeugdbrandweer Nederland uit. "We leiden ze dus op om op hun achttiende door te stromen naar de brandweer." Zo'n 25 procent van de jongeren stroomt daadwerkelijk door.

Jonkman vond veertig jaar geleden de aansluiting bij het brandweerkorps in Hoogeveen. "In 1982 ben ik zelf in aanraking gekomen met een jeugdbrandweerkorps. Toen vroeg ik in Hoogeveen of er zoiets was, want het leek mij heel erg leuk om als kind bezig te zijn met branden blussen, met water en met een team van jongeren samen te werken. Er is natuurlijk hartstikke veel actie. Het is gewoon een hartstikke leuke hobby om te hebben."

Toppers in de jeugdbrandweer

Tijdens deze finaledag draait het om samenwerking, snelheid en niet te veel blindstaren, maar ook overzicht houden. De uiteindelijke winnaar krijgt de eer en is één van de beste jeugdbrandweerkorpsen van Nederland. "Als je hier goed bent, ben je echt een topper op jeugdbrandweergebied."