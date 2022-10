Tweede pony in korte tijd aangevallen in Wittelte

Voor de tweede keer in twee weken tijd is in Wittelte een pony toegetakeld in een weiland gevonden. Hoewel DNA-onderzoek nog moet uitwijzen of het daadwerkelijk een aanval van de wolf is, heeft eigenaar Jan Bosker daar geen twijfels over.

"Hij heeft beetwonden in de nek en de achterkant is losgetrokken", schetst melkveehouder Bosker hoe hij de pony vanochtend aantrof. "Dat moet een wolf zijn geweest, mogelijk is hij geschrokken en weggegaan, want de ingewanden zijn verder intact. Hij heeft er niet van gegeten."

Pony

De pony van Bosker werd de laatste tijd uit voorzorg al 's nachts op stal gezet. "Maar hij is nogal eigenwijs, en moeilijk binnen te krijgen. Gisteravond was ik alleen en is het niet gelukt."

De nacht in de buitenlucht werd de pony dus fataal. Bosker baalt. "Hij was 32 jaar oud, mijn vader had hem gekregen van de dierenarts. Het is geen huisdier, maar heeft wel emotionele waarde. Hij liep iedere dag tussen het paard en de veulen. En normaal kwam hij ook naar het hek 's ochtends, nu zag ik hem liggen en dacht: die ligt wel heel stil. Ik hoop da- ie in een keer dood was, en niet heeft geleden."

Een pony van een buurman van Bosker werd eind september te pakken genomen. BIJ12, dat wolvenschades afhandelt voor provincies, doet onderzoek om vast te stellen of een wolf daadwerkelijk de dader is. Een doodgebeten pony in Dwingeloo was op 10 augustus wel slachtoffer van de wolf, meldt BIJ12.

Schapen

Tijdens een bijeenkomst over de wolf afgelopen maandag in Diever lieten veel paardenhouders van zich horen, zij vrezen dat de wolf vaker achter hun dieren aangaat nu er de laatste tijd vaker meldingen komen van aanvallen op grotere dieren als pony's en (jonge) koeien.