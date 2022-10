Maluku4Maluku-voorman Leo Reawaruw overleden

Leo Reawaruw, voorzitter van stichting Maluku4Maluku, is gistermorgen in Harlingen overleden. Hij zette zich in voor de belangen van de Molukse gemeenschap in Nederland.

Leo Reawaruw is 62 jaar geworden.

Erkenning

Met Maluku4Maluku streed Reawaruw voor de erkenning van het Koninklijke Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en voor families van veteranen. De KNIL-militairen kwamen na de onafhankelijkheid van Indonesië naar Nederland, ze hadden de Nederlandse staat gediend. Het zou om een tijdelijk verblijf in Nederland gaan, waarna ze zouden terugkeren naar een eigen Molukse staat. Dat is nooit gebeurd.

Veel KNIL'ers voelden zich afgedankt. Reawaruw wilde financiële genoegdoening en was voorvechter van het toekennen van de veteranenstatus aan KNIL-veteranen.

Graven

In verschillende Drentse gemeenten zette Reawaruw zich in voor de graven van KNIL-militairen en hun gezinsleden in Assen, Hoogeveen en Hooghalen. Hij wilde dat die een bijzondere status zouden krijgen, zodat graven niet geruimd worden en er niet betaald hoeft te worden voor grafrechten.