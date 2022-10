Reinout Hellenthal wil armoedetaboe doorbreken met nieuwe film: 'Schaamte, dat is een ding'

Een meisjesdroom om uit te groeien tot profbasketballer dreigt de afgrond in te worden gestort. Thuis bij Malika zijn de eindjes nauwelijks aan elkaar te knopen. Een uitschrijving bij haar sportvereniging is een van de mogelijke bezuinigingsposten. Wordt ze uit haar basketbaldroom getrokken?

"Het is een belangrijk thema om onder de aandacht te brengen", erkent Hellenthal. "Armoede is iets wat in mijn hoofd zit het afgelopen jaar, en ik merk dat er behoefte is om hier iets van te maken. Een paar maanden ben ik met mijn producer tot het besluit gekomen dit aan de kaak te stellen. Een film is daar een krachtig medium voor."