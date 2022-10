Onveilige sfeer in kleedkamer onzichtbaar, maar daardoor niet ongebruikelijk

Uitval

Ga je anders om bij het douchen als je weet dat je teamlid op hetzelfde geslacht valt? Of wordt iemand vaak voor 'homo' uitgemaakt bij het maken van een fout? Het zijn volgens Marijtje Molenhuis, projectleider van Sport Drenthe, voorbeelden die mensen kunnen tegenhouden om te sporten.

"Wat wij zien is, en ook wat uit onderzoek blijkt, is dat er heel veel uitval is in de leeftijden van 12 t/m 18 jaar in de LHBTI-doelgroep", vertelt Molenhuis. "Vooral door het gevoel dat een jongere niet zichzelf kan zijn."

'Dat speelt hier niet'

Maar hoe groot het probleem precies is, is moeilijk te meten. Scheldpartijen of het maken van zogenaamd 'goedbedoelde grapjes' gebeurt vaak achter de gesloten deuren van de kleedkamer. "Als je het de verenigingen vraagt krijg je verschillende signalen. De ene vereniging zegt: dat speelt hier niet. Er zijn ook verenigingen die zeggen: we zien wel dat het speelt maar we weten niet hoe we er iets aan moeten doen."

De campagne moet beide soorten verenigingen helpen. Sportverenigingen krijgen handvatten uitgereikt en ze kunnen een vignet krijgen als ze aan bepaalde stappen voldoen. "Zodat je aan de buitenkant kan laten zien aan deze jongeren: bij deze vereniging is iedereen welkom."

Breder trekken

Bij HVA is onder andere een vertrouwenspersoon aangesteld en krijgen teammanagers en spelbegeleiders een instructie hoe ze het onderwerp bespreekbaar moeten maken. "Het is voor ons een mogelijkheid om te laten zien dat we ook een maatschappelijk doel hebben", vertelt Alexander van Leijenhorst van de vereniging. "We willen sporten laagdrempelig maken. Dat wil zeggen: iedereen moet kunnen sporten."