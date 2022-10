Motorrijders zamelen 10.000 euro in voor kinderwensen

Wensstichting-bestuurslid Mieke Bartelds vindt het 'supertof' dat 'zulke stoere heren en dames' geld voor kinderen inzamelen. "Ruwe bolster, blanke pit. Fantastisch." Met de tienduizend euro kunnen ze volgens Bartelds heel veel kinderwensen in vervulling brengen. "We kunnen heel veel wensdagen organiseren voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken."

Het goede doel wordt gekozen door de leden. "We willen graag een lokaal of regionaal doel", zegt Akse. "We hebben in het verleden wel geschonken aan KiKa of andere landelijke organisaties, maar daar hoor je nooit meer wat van." Het voelt voor de leden van de motorclubs daarom goed dat geld aan een lokale organisatie wordt gedoneerd die hen op de hoogte houdt.