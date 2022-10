'Topambtenaren Defensie voelden niks voor onderzoek naar fataal mortierongeluk Mali'

De ambtelijke top van Defensie voelde niets voor een onderzoek naar mogelijke 'nalatigheid of verwijtbaar handelen' in aanloop naar het mortierongeluk in Mali in 2016, waarbij Henry Hoving en Kevin Roggeveld omkwamen en een derde militair zwaargewond raakte.

Dat blijkt volgens Argos uit interne stukken van het ministerie die het radioprogramma in handen kreeg via de Wet open overheid (Woo). Zowel Roggeveld (24) als Hoving (29) van de 11 Luchtmobiele Brigade waren gelegerd op de Johan Willem Frisokazerne in Assen.

Toenmalig defensieminister Jeanine Hennis, die om het ongeluk in Mali aftrad, vond het van "essentieel belang", in het bijzonder voor de nabestaanden, dat er onderzoek werd gedaan naar nalatigheid of verwijtbaar handelen. Topambtenaren zagen daar niets in, blijkt volgens Argos uit de stukken. "Hij gaat proberen het er nog uit te krijgen", staat in e-mailverkeer van hoge medewerkers van Defensie.

Akkoord vanuit Defensie voor wijziging

Het onderzoek dat er uiteindelijk kwam, werd uitgevoerd door oud-topman van Shell, Jeroen van der Veer. Maar hij deed geen onderzoek naar verwijtbaar of nalatig handelen van het ministerie of medewerkers. Van der Veer besprak de wijziging van de onderzoeksopdracht met Wim Geerts, de hoogste ambtenaar van Defensie. Die ging akkoord met deze wijziging, laat Van der Veer aan Argos weten.

Bij Defensie wordt er nu anders tegen aangekeken, blijkt uit de stukken. Vorig jaar legde het ministerie nog eens alle gegevens op een rijtje nadat het Openbaar Ministerie had gemeld geen strafrechtelijk onderzoek te zullen doen naar het mortierongeval. Dat was tot ongenoegen van de nabestaanden van de omgekomen militairen.

Onvolledige informatie

In de interne evaluatie van Defensie staat dat secretaris-generaal Geerts de nieuwe minister Ank Bijleveld wel informeerde over het gesprek met Van der Veer, maar dat niet volledig deed. "Er mag worden geconcludeerd dat de huidige bewindspersonen onvoldoende attent zijn gemaakt op de mogelijke politieke consequenties", staat in de reconstructie. "Er is niet gevraagd om akkoord of besluitvorming."