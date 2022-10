Spelweek Noordenveld wint Vrijwilligersprijs in Nietap

Spelweek Noordenveld heeft vanmiddag de Vrijwilligersprijs van de gemeente Noordenveld in de wacht gesleept. Dat gebeurde op het jaarlijkse Vrijwilligersfeest in Nietap.

In Café Dussel werden twaalf genomineerde vrijwilligersorganisaties in het zonnetje gezet door de gemeente. De Spelweek won 500 euro, als vrijwilligersorganisatie van het jaar. Vooral het feit dat de Spelweek overwegend jongeren in de organisatie heeft, sprak in hun voordeel.

Ronald Uilenberg was verheugd met de prijs. "Het is fantastisch en vooral een erkenning voor wat wij doen", sprak hij. "We werken met vijftig vrijwilligers om ieder jaar een leuke week voor basisschooljeugd op te zetten. Van die 50 vrijwilligers, bestaat zo'n 80 procent uit jongeren."

Meer aandacht

Het Vrijwilligersfeest wordt om het jaar georganiseerd. Vrijwilligers en organisaties staan centraal, vertelt Jos Sanders van de gemeente Noordenveld. "Het is een stukje waardering naar de vrijwilligers toe."

Maar het is ook een soort verkapte oproep. "We zien dat verenigingen moeilijker vrijwilligers vinden", zegt hij. "Vooral stichtingsbesturen hebben het best lastig. We hopen door aandacht aan vrijwilligerswerk te geven, dat meer mensen denken: misschien kunnen wij ook wel wat doen."

Nieuwe polo's

De cheque van 500 euro werd uitgereikt door wethouder Kirsten Ipema. Zij benadrukte dat ze alle twaalf nominaties het liefst een prijs had gegeven. "Het is goed om te zien dat er zo veel vrijwilligers naar Nietap gekomen zijn vandaag. We hadden eigenlijk niet op zo'n grote groep gerekend."