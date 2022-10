Laatste maanden aangebroken voor Gemeentelijke Kredietbank in Assen: 'Een dubbel gevoel'

"De afbouw van de GKB loopt al jaren, we zitten nu in de laatste fase. Het is niet heel fijn om dat laatste jaar 'afbreken' ook nog te doen", verklaart Tingen zijn vervroegde vertrek in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Het is met een dubbel gevoel, want ik heb mij met ziel en zaligheid ingezet en ben gehecht aan de organisatie en de inwoners waar we het voor doen."