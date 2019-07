Lieke van der Aa (10) met wereldtitel op vakantie

Drie weken geleden won de 10-jarige Van der Aa goud op het Nederlands Kampioenschap in Erp. Daarna reisde ze voor het Europees Kampioenschap af naar het Letse Valmiera, waar ze brons won. Gisteren kwam aan de serie wedstrijden een perfect eind: in het Belgische Zolder werd Lieke wereldkampioen.Maar hoe is ze nou wereldkampioen geworden? "Dankzij mijn coaches", zegt ze bescheiden. "Zij hebben geholpen koud te blijven, want het was heel warm. Ik kreeg heel veel water mee. En ze vertelden hoe ik moest rijden. Van mijn coach moest ik op de eerste bult springen om meer snelheid te maken, waardoor je niet zo hard meer hoeft te trappen. Door een goed bochtje te rijden kwam ik vooraan."Sinds vorig jaar rijdt Lieke voor de Brabantse ploeg Supercross BVC-Bikes, met succes dus. Hoewel de Klazienaveense nuchter is onder haar succes, heeft ze wel dromen. "Winnen op de Olympische Spelen, dat lijkt me leuk."Maar voor ze verder werkt aan haar droom, is er eerst een welverdiende vakantie in Zuid-Frankrijk, samen met haar ouders die ook wel aan vakantie toe zijn. En dan wacht het nieuwe seizoen, waar Lieke als beloning het hele jaar met nummer 1 op haar stuurbord fietst.