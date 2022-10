FC Emmen verliest wederom in Rotterdam, Sparta is met 3-1 te sterk

FC Emmen leek voor het eerst dit seizoen op weg naar een resultaat in Rotterdam, maar Sparta sloeg in de slotfase twee keer toe: 3-1.

In de rust haalde FC Emmen-trainer Dick Lukkien middenvelder Lucas Bernadou en aanvalsleider Richairo Zivkovic naar de kant. Invallers Mohamed Bouchouari en Ahmed El Messaoudi lieten de gasten sneller vooruit voetballen en na een schitterende aanval over de rechterflank, met een belangrijke rol voor Bouchouari en Mendes, kon Ole Romeny de bal bij de tweede paal binnen schieten: 1-1.

In blessuretijd leek FC Emmen toch nog een punt te stelen in Rotterdam toen Romeny zijn tweede van de avond maakte. De assistent-scheidsrechter had echter al gauw in de gaten dat de aanvaller van FC Emmen in buitenspelpositie stond. Daar moest de VAR vervolgens lang over nadenken, maar uiteindelijk ging er een streep door dat Drentse feestje.