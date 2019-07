Oermuseum Diever trekt nu al meer bezoekers

Enkele tienduizenden euro's waren er nodig om de expositie in dit door vrijwilligers gerunde museum aan te passen. Het Oermuseum laat het verhaal zien van de laatste ijstijd tot en met de rendierjagers, die leefden enkele duizenden jaren voor Christus.De gemeente Westerveld heeft nogal wat vondsten uit de prehistorie. Dat gaat van botten van mammoeten tot vondsten uit de cultuur van de hunebedbouwers.We hebben nu het motto 'Less is more'. In het verleden hadden we een uitgebreide expositie die dwars door elkaar heen liep", zo vertelt voorzitter Wil Kreike van het museum. "Nu hebben we minder, maar wel met een goed verhaal." En als je meer wil weten, dan staan er allerlei schermen waar je meer info kunt vinden.Voor penningmeester Bart Friso van het museum breken spannende tijden aan. Heeft de investering in een nieuwe verhaallijn en expositie zin gehad? Komen er meer bezoekers? "We zitten nu op 3500 bezoekers per jaar. We willen naar zo'n 8000 bezoekers. We zien nu al meer mensen die ons museum bezoeken."De afgelopen warme dagen zijn er toch dagelijks bezoekers te vinden in het museum. "Ik ben zelf heel tevreden. Eigenlijk is het geen museumweer", zegt Friso.Vooral voor kinderen is er nu meer te doen in het Oermuseum, daarom bezoeken ook basisscholen het museum. Kinderen die het museum bezoeken krijgen meer aandacht. In de vorm van een speurtocht, maar ook door middel van het bouwen van een hunebed en het malen van graan voor een eigen pannenkoek.Daarnaast werkt het museum samen met het Buitencentrum in Wilhelminaoord. Elke week komen er kinderen uit Den Haag naar Wilhelminaoord die les krijgen in natuur, milieu en de oertijd. Op het terrein van de school is een compleet prehistorisch dorp nagebouwd.Sinds mei is het museum in de huidige vorm open. De laatste lampjes en borden zijn opgehangen. Nu is het tijd voor het publiek volgens Kreike. "Een bezoeker moet enthousiast thuis komen en dit verder vertellen. Dat willen we graag."