Dick Lukkien na zege op OFI Kreta: Hier kunnen we verder mee

Of dit de basisopstelling is van volgende week zaterdag? Dat weet ik nog niet, maar het zou gek zijn als daar nog enorme wijzigingen in worden aangebracht. Dick Lukkien, trainer FC Emmen over de basiself tegen OFI Kreta

FC Emmen wint generalerepetitie overtuigend van OFI Kreta

"Het spelidee werd bij vlagen prima uitgevoerd. We maakten drie goede goals. Dat hadden er meer kunnen zijn, maar in tegenstelling tot afgelopen dinsdag tegen Go Ahead Eagles was er veel meer controle. Ik zat veel rustiger op de bank en had eigenlijk geen moment het idee dat zij een treffer zouden maken. Toch moet het klinischer. Zakelijker voorin en ook in de omschakeling. Maar al met al kunnen we hier verder mee."Lukkien startte met Telgenkamp in de goal. Bijl, Veendorp, Bakker en Burnet vormden het defensieve kwartet. Daarvoor stonden Chacon en Ugrinic, Laursen speelde hangend op rechts, Arias hangend op links, De Leeuw had een vrije rol als aanvallende middenvelder en Kolar was de centrumspits. "Of dit de basisopstelling is van volgende week zaterdag? Dat weet ik nog niet, maar het zou gek zijn als daar nog enorme wijzigingen in worden aangebracht. Maar we moeten ook even afwachten hoe Arias en Chacon deze wedstrijd verteren. Arias is nog niet heel lang terug en Chacon is net hersteld van een blessure. Bovendien is de spoeling centraal achterin en ook op het middenveld dun, maar ik vond dat het defensief goed was en op het middenveld waren er prima invalbeurten voor De Vos en Bos.Arias stond dus, in tegenstelling tot gebruikelijk, niet als centrumspits geposteerd maar als hangende linkerspits. Lukkien daarover: "Ik vind dat hij dit kan en dit heeft hij in het verleden bij FC Groningen ook wel gespeeld. Ja, we weten dat hij een prima nummer 9 is. Maar ik denk ook dat Kolar uitstekend op meerder posities uit de voeten kan. We kunnen per tegenstander bekijken wat de beste keuze is. Bovendien vond ik ook Laursen vanavond zeer dreigend. We hebben voorin dribbels, dreiging, diepgang en balvastheid. Met die ingrediënten zorg je voor problemen bij de tegenstander."Natuurlijk is de grote vraag na afloop van de laatste testcase voor de start van het nieuwe seizoen of FC Emmen klaar is voor de krachtmeting met FC Groningen. "Dat weet je nooit, maar dit moet wel leiden tot vertrouwen. Natuurlijk moeten heel veel dingen beter, maar we zijn op de goede weg", besluit Lukkien.Een uitgebreide samenvatting van FC Emmen - OFI Kreta vindt u morgenvroeg op deze site.