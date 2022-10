Eerste Stefanus Sessie is aftrap om kerk in Westerbork breder in te zetten

Je ziet het aan de buitenkant niet. Toch is het orgel in de Stefanuskerk in Westerbork is aan vervanging toe. Het hout wordt minder en de orgelpijpen geven niet meer het gewenste geluid. Het is een van de dingen waar de nieuwe stichting Vrienden van de Stefanuskerk geld voor inzamelt. Maar de stichting wil meer.

Onder de noemer Cultuurpodium Westerbork worden meerdere zogeheten Stefanus Sessies georganiseerd, culturele activiteiten in de kerk. "We willen dat de kerk wordt gevoeld in de gemeenschap als een kerk die van iedereen is", legt Dirk Mulder uit, hij is voorzitter van de stichting. "Dat het niet alleen van de kerkelijke gemeenten is, maar dat het ook erfgoed is. Met de activiteiten hopen we meer cultuur aan te brengen in het dorp."