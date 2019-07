Klaar met de warmte? De verkoeling komt eraan!

"We hebben morgen nog een maximumtemperatuur van 30 graden. In de avond en nacht is er kans op een enkele onweersbui", vertelt RTV Drenthe-weerman John Havinga. Zondag is het nog iets minder warm met zo'n 28 graden en daarna wordt het nog een stuk koeler, verwacht Havinga."Volgende week schommelen de temperaturen eerst rond de 25 graden. Later in de week daalt het kwik verder. We krijgen ook meer wind en van tijd tot tijd buien."Door de hoge temperaturen is volgens Havinga nu officieel sprake van een hittegolf. En voorlopig is het nog eventjes doorbijten, als je slecht tegen deze hoge temperaturen kunt."Vandaag wordt het ook weer extreem warm. Het is zonnig weer met maximumtemperaturen van 35 tot 36 graden. We ontkomen vandaag dus nog niet aan de hitte", zegt Havinga.Dankzij de hitte regende het overigens records de afgelopen dagen. Ook in Drenthe. Zoals het nu lijkt, werd in Hoogeveen gisteren de hoogste temperatuur ooit gemeten, zegt Havinga."We hebben een nieuw record van 39 graden. Hoogeveen heeft de eer dat het nu de lijst aanvoert met de hoogste temperatuur die ooit is bereikt. Ik moet er wel een kanttekening bij plaatsen. We zijn pas sinds 1906 aan het meten in Drenthe en in Hoogeveen pas sinds dertig jaar. Maar wetenschappers die het weer op de lange termijn bestuderen, zeggen dat het nog niet eerder is voorgekomen."Bij hoge temperaturen horen ook plakkerige, warme nachten. In De Bilt - de officiële graadmeter van het KNMI - was het aan het einde van vannacht 22,9 graden. Daarmee was het de warmste nacht ooit in Nederland. In Drenthe was de temperatuur vergelijkbaar, met zo'n 21 of 22 graden, volgens Havinga.Vanwege de hitte gelden nog steeds verschillende waarschuwingen. Zo kondigt het KNMI al sinds dinsdag code oranje af om te waarschuwen voor de hitte.