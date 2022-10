Medewerkers jeugdzorg staken vanwege te hoge werkdruk

Verspreid over het hele land wordt vandaag gestaakt door medewerkers in de jeugdzorg. Zij vinden de werkdruk te hoog. Ook in onze provincie leggen medewerkers het werk neer.

"Het is het enige wat we kunnen doen om aan te geven dat het niet meer gaat en dat we te veel werk hebben", zegt Hanneke Drevel van jeugdbescherming Noord.

Opstapeling

Een baan als medewerker in de jeugdzorg is normaal gesproken al geen rustige kantoorbaan, zegt Drevel. "Elke dag horen wij schrijnende verhalen. Wij komen de meest ernstige problematiek tegen die er is, er wordt niet zomaar een maatregel uitgesproken door de kinderrechter." Ze vertelt dat ze veel met getraumatiseerde kinderen werkt, en dat ook ouders vaak veel hebben meegemaakt.

Daarbovenop komt nu nog eens de verhoogde werkdruk. Drevel ziet dat er daardoor steeds meer collega's vertrekken. Het werk dat blijft liggen, komt bovenop de gewone werkzaamheden van de achtergebleven medewerkers. "Er is een onderzoek geweest dat zegt dat je 8 a 9 gezinnen kunt begeleiden, en vaak is dat nu rond de 18 gezinnen."

Over de brug

Dus wordt staken als de enige optie gezien. In de praktijk betekent dat dat de medewerkers halve bureaudagen zullen gaan draaien. Normaal gesproken zijn zij namelijk de hele dag bereikbaar voor iedereen die vragen heeft, vertelt Drevel. "Maar daar we dus mee stoppen omdat we het niet meer voor elkaar krijgen samen."

Mocht dat niet het gewenste resultaat hebben, dan zijn de medewerkers van plan de bureaudiensten helemaal te stoppen. Dat betekent dat ze alleen nog maar bereikbaar zullen zijn voor bestaande cliënten, maar verder niet.