'Ga tijdens de hitte niet je auto wassen'

"Op zaterdag ligt het verbruik altijd hoger dan op een gewone werkdag. Mensen gaan klussen of de auto wassen, maar stel dat tijdens de hitte gewoon uit", vertelt Annemoreen Ooms van de WMD.Ooms is blij met het waterverbruik tot nu toe. "Onze oproep gisteren heeft zeker geholpen! We hadden verwacht het waterverbruikrecord van 134.000 kubieke meter per dag te verbreken, maar dat is gelukkig blijven steken op 130.700 kubieke meter.""Het zit 'm niet in een watertekort", gaat Ooms verder. "Er is water genoeg. Het zit 'm echt in de waterdruk." Die druk gaat namelijk omlaag als iedereen tegelijk de kraan opendraait. Als te veel mensen dat tegelijkertijd doen, komt dus geen water meer uit de kraan.Maar waarom dan geen grotere leidingen? "We verbruiken normaal gesproken per dag 80.000 kubieke meter. Dat is een groot verschil met nu. Als we grotere leidingen aanleggen voor dit verbruik, dan komt op normale dagen het water heel langzaam uit de kraan. Dat gaat ten koste van de waterkwaliteit."