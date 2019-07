Stelling: Ik kan tijdens mijn vakantie zonder wifi

Als je op vakantie gaat, kun je op veel bestemmingen al moeiteloos internetten. Hotels, vakantieparken en ook steeds meer campings bieden wifi aan.Maar je kunt natuurlijk ook voor een vakantiebestemming kiezen, waar je dat niet hebt. Dat kan voordelen hebben. Een voorbeeld is een natuurcamping, zoals in Drouwen."Bij ons kom je gewoon écht tot rust. We hebben geen wifi en de telefoonverbinding is ook niet optimaal. Daardoor praat je meer met elkaar of je gaat spelletjes spelen. Tegenwoordig is iedereen 24 uur per dag online en bij ons kan dat niet", zegt beheerder Martijn Harms van de camping.Wil jij in je vakantie ook helemaal tot rust komen en kun je zonder wifi? Of is een stabiele internetverbinding juist een vereiste op vakantie?