Drentse ziekenhuizen hebben het iets drukker door extreme hitte

De hitte van de afgelopen dagen heeft geen topdrukte opgeleverd bij de vier ziekenhuizen in onze provincie. Er zijn geen mensen binnengebracht met verschijnselen als uitdroging of een zonnesteek. Toch was het in de ziekenhuizen wel iets drukker dan normaal.

"Wat we wel zien is dat mensen die al ziek zijn eerder in de problemen komen. Mensen met hartproblemen komen bijvoorbeeld wat sneller in de problemen. Dat heeft wel te maken met de warmte", zegt een woordvoerder van Treant Zorggroep, met ziekenhuizen in Hoogeveen en Emmen.In het Diaconessenhuis in Meppel zien ze dat ook. "Er zijn hier op de spoedeisende hulp geen mensen binnengebracht die bijvoorbeeld onwel waren geraakt. Maar mensen die al vatbaar waren, hadden soms wel klachten. Zo hebben we hartpatiënten gehad die bijvoorbeeld misselijk waren, of flauw zijn gevallen", aldus een woordvoerder.In andere delen van het land ging het wel mis. Op het strand van de Rotterdamse Maasvlakte zijn gisteravond meerdere mensen onwel geraakt door de hitte. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gegaan, negen anderen zijn ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld.Eerder op de dag ging het mis op een kampeerboerderij in het Utrechtse Leusden. Zestien kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht, nadat ze door de hitte onwel waren geraakt. In totaal raakten twintig kinderen onwel op de boerderijSinds dinsdag is het Nationale Hitteplan van het RIVM van kracht, omdat de extreme hitte tot problemen kan leiden voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Mensen moeten oppassen voor uitdroging en oververhitting.